La resolución fue aprobada por 12 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones. La oposición protestó por lo que marcaba la botonera, pero Trindade aclaró que al momento de la votación José Molina no se encontraba en el recinto.

Más tarde, el presidente del cuerpo Gustavo Trindade bajó a su banca para referirse a las ejecuciones del Concejo Deliberante y no tuvo inconvenientes en hablar del pedido de la oposición de removerlo de su cargo. “Algunos medios malintencionados hablan de destitución. Yo no voy a renunciar a mis obligaciones, sáquenme ustedes”, exclamó.

La dura respuesta fue por parte de Gustavo González, del oficialismo. “Las directivas de los trabajadores del COM es seguir a gente con actitud de delincuente, tal vez se confunden cuando te ven la cara”, disparó.