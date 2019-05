“Para mí es un orgullo que mi viejo esté plasmado en un mural y que Tigre lo reconozca. Soy amante del Delta y que hoy mi papá pueda estar en esta estación que conecta a tanta gente me parece simbólico y conmemorativo. Estoy muy agradecido”, expresó Ernesto Conti, hijo del escritor, quien en los últimos días pasó por los renovados estudios de Tigre Radio Online para recordar a su padre en una entrevista en el programa Somos Tigre.

“El compromiso que tenemos desde el área de Derechos Humanos del Municipio es principalmente reconocer a los grandes vecinos de Tigre que sufrieron y padecieron la persecución, en un momento muy complicado para expresarse libremente en nuestro país. Haroldo Conti es uno de los tantos escritores que a pesar de los años no pudieron callar. Por eso una vez más conmemoramos su vida y lo hacemos con un mural realizado por una artista del distrito, a la que felicitamos por su memoria y dedicación”, destacó la directora general de Derechos Humanos, Verónica Caamaño.