Lo encontraron el miércoles a la noche un grupo de chicos en el Barrio Albatros. Estaba en una caja de cartón cerrado en medio del camino. Al abrirla, se encontraron con un bebé envuelto en mantas y una nota que decía: “Me llamo Mateo, mi mamá no puede cuidarme”.

“Me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme”, decía el papel manuscrito, según indica la página de Facebook Merlo Real. Además en la esquela, la mujer le pedía perdón a su hijo y también que buscaran a su padre, que no sabía de su paternidad.

“No lloraba, pero estaba muy frío”, dijo al canal de cable TN una vecina, que fue la primera que lo asistió en el lugar. “Nos fijamos que no estuviera lastimado y lo abrigamos”, relató la mujer.

El bebé se encuentra en buen estado de salud, mientras se intenta dar con el paradero de la madre.