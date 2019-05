El intendente Nicolás Ducoté mantuvo una reunión con agrupaciones proteccionistas y decidió no acompañar...

Para ella, “apuestan a generar negocios para amigos del poder, y poco les importa la salud pública, a pesar que deben ser los garantes de ese servicio que usan muchísimos vecinos de la Provincia”. “Desde ATE tenemos diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia, pero ese diálogo es bastante escaso”, planteó, y mencionó que “al no haber un llamado concreto del Estado provincial a discutir paritarias se hace muy difícil discutir todas las cuestiones, ya que en la paritaria no solo se discuten salarios sino también condiciones laborales”. “Claramente hoy los hospitales se caen en la cabeza de los vecinos”, cerró.

En diálogo con SMnoticias, Vanina Rodríguez, prosecretaria gremial de la seccional bonaerense de ATE, señaló: “Lo que pasa en el Eva Perón es una muestra de cómo está la salud pública en la Provincia”. “Este gobierno lo único que hace es desfinanciar la salud pública. Entendemos que si no hay nombramientos de personal y pases a planta los hospitales no se pueden sostener. A eso se agrega que muchas veces deciden terciarizar servicios, como es el caso de la limpieza de este hospital, y nosotros planteamos que eso es mucho más costoso que contratar personal genuino del Estado provincial”, agregó.