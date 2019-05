El gobernador y precandidato a presidente, Juan Manuel Urtubey, encabezó un acto junto al espacio Libres del Sur en Salta, del que participaron miles de personas. En su discurso, brindó fuertes declaraciones políticas.

“Nos reunimos los salteños para entre todos reafirmar nuestro compromiso y hacer que se escuche fuerte a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que desde Salta estamos construyendo un nuevo camino para el país”, dijo el salteño.

“Tenemos un imperativo ético irrenunciable, tenemos que poner de pie a la Argentina. La Argentina no se resuelve con operaciones de prensa, con operaciones en redes sociales. La Argentina se resuelve laburando todos los argentinos detrás de un proyecto común”, agregó.

“No es novedad lo que pasa hoy, así como le pasó al general Güemes y sus gauchos, mientras aquí daban su vida por la patria, en Buenos Aires se pasaban de cabildeos y negociaciones. Fueron los gauchos de Güemes los que dejaron la vida. Hoy nadie nos pide que dejemos la vida, lo único que nos piden los humildes de la patria es que no dejemos las convicciones para transformar Argentina en un país libre, justo y solidario”, comparó el salteño.

“Ahora iniciamos una nueva marcha, la marcha para liberar Argentina, para liberarnos de la mediocridad, para liberarnos de la indignidad de la pobreza, para liberarnos de aquellos que trafican con nuestros ideales, de aquellos que están dispuestos a dejar los sueños de generaciones, de aquellos que manchan la memoria de Angelelli, de aquellos que manchan la memoria de esos hombres que hicieron este país solidario”, añadió.

“Hoy igual que lo que hicieron nuestros héroes, como lo hizo Güemes, Andrecito y López en el litoral, Bustos en Córdoba, cada uno de los que hicieron la patria, nosotros venimos a refundar una Argentina solidaria”, mencionó el mandatario.

Y sentenció: “No vamos a sumarnos a ese espectáculo grotesco en donde los políticos lo que están discutiendo es posiciones de poder, mientras la gente se caga de hambre en Argentina. Es una inmoralidad que no voy a permitir, tenemos que liberar a nuestro pueblo y lo tenemos que hacer con convicciones, no me postulo a la Casa Rosada para garantizar la impunidad de nadie ni para que sigan aplastando a los trabajadores en Argentina”.

“Ni Macri ni Cristina, hay alternativa en Argentina. Somos la alternativa compañeras y compañeros, no se olviden de nuestra historia, no se olviden de nuestros viejos, laburen por nuestros hijos, hagamos la Argentina que nos merecemos”, concluyó Urtubey.