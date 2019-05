El intendente Nicolás Ducoté mantuvo una reunión con agrupaciones proteccionistas y decidió no acompañar...

SMnoticias consultó sobre la fecha en la que finalmente, el ferrocarril San Martín volverá a tener cabecera en Retiro. Al respecto, el ministro de Transportes dijo que al igual que los vecinos “estamos impacientes para que se termine la obra, por las molestias que genera, pero es importante la dimensión de la obra, hacía más de cien años que no se construía un viaducto en la ciudad de Buenos Aires”. “Ya estamos en la etapa final, y apuntamos a terminarlo para fin de junio, iniciando las pruebas con trenes vacíos durante julio, y empezando después su funcionamiento”, indicó Dietrich, quien adelantó también que los usuarios llegarán a una renovada estación terminal.

“El presidente Mauricio Macri tiene un compromiso muy grande con la Argentina, con el conurbano y con San Miguel en particular”, expresó el funcionario, al momento que dijo que en estos últimos tres años “avanzamos mucho con mejoras en el distrito conjuntamente con María Eugenia Vidal y Jaime Méndez”. “Después de 30 años en los que el gobierno nacional no invertía en el Gran Buenos Aires, y que los gobiernos provinciales no hacían nada, tenemos mucho para hacer para adelante”, agregó.