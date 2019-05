El intendente Nicolás Ducoté mantuvo una reunión con agrupaciones proteccionistas y decidió no acompañar...

Además, se firmó un acuerdo en particular con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y el Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza, para que estudiantes de Kinesiología y Fisiatría pueda realizar prácticas allí.

Al respecto, Stegmann, detalló: “Desde su llegada al partido, UCES ha tenido una gran respuesta por parte de la comunidad y hoy ya dicta cuatro carreras, de las cuales muchas antes no se podían cursar en el distrito. Este acuerdo nos permite seguir fortaleciendo el trabajo en conjunto y llegar con más posibilidades a los jóvenes y adultos que quieran formarse en Pilar”.

En este sentido, Ducoté destacó: “Continuamos estrechando lazos con diferentes instituciones, para que Pilar siga consolidándose como Polo Regional Educativo. Queremos seguir sumando carreras, para que nuestros jóvenes y adultos no tengan que viajar para estudiar y sumar conocimientos”.