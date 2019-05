En esta oportunidad, el intendente Luis Andreotti y el diputado provincial Juan Andreotti, recorrieron las tareas de repavimentación sobre la calle French y Carlos Casares. “Hoy podemos decir que tenemos todo el distrito asfaltado, ahora nos encargamos de repavimentar calles antiguas que no estaban en buen estado como el tramo de French y Carlos Casares, en la entrada del Polideportivo 1. Al mismo tiempo, las cuadrillas municipales están renovando el hormigón en Ruta 197 y Arnoldi, y estamos asfaltando y conectando red cloacal en el barrio San Martín, sobre la calle Pasaje Blanco”, expresó el jefe comunal.

