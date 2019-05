Esta iniciativa generó el rechazo inmediato de agrupaciones proteccionistas, tanto de Pilar como de otros sectores. Ante esto, Ducoté se reunió con ellos y sentó una posición firme: El proyecto no saldrá y de hacerlo será vetado.

“En caso de que se apruebe la voy a vetar y si se dieran las condiciones, que no creo, de que los concejales dispongan de los dos tercios para dar vuelta el veto, aun ahí intentaría usar los medios que la Justicia permite para que este proceso por lo menos no suceda”, afirmó el intendente.

El intendente Nicolás Ducoté mantuvo una reunión con agrupaciones proteccionistas y decidió no acompañar el proyecto que obligaba a colocarles chips a perros de algunas razas en particular.