Se suma una nueva denuncia por desvío de fondos a la gestión del intendente Nicolás Ducoté. En este caso, se trata del dinero que el Municipio recibió en el marco del Plan Hábitat firmado con Nación, y que debería haber destinado a obras en el barrio Monterrey, que hoy no están.

La denuncia fue presentada por el Frente Pilarense en el marco de la rendición de cuentas. “Volvimos a descubrir que la gestión de Ducoté desvía fondos y administra el dinero de los pilarenses de forma fraudulenta”, disparó la concejal Paula González, y agregó: “El gobierno de Ducoté va a tener que explicar una vez más qué pasó con la plata y con las obras. No se puede jugar con la ilusión de la gente”.

La denuncia detalla que el municipio abonó 87,4 millones de pesos a la empresa contratada para la realización de las obras y expresa que “Habiendo transcurrido 18 meses del plazo de finalización de obra, se puede ver que en Monterrey no existe una sola mejora”. Además, describe que el convenio incluía obras de bacheo, construcción de dos corredores aeróbicos, 4 plazas, red de desagües pluviales, la red de distribución de agua, la construcción de red cloacal y alumbrado público led.

“Estamos hablando de un monto que debería haber transformado radicalmente la vida de los vecinos de Monterrey. No se explica cómo este sigue siendo un barrio adonde las ambulancias no pueden entrar, con plazas que a los vecinos les da miedo ir cuando anochece o donde todavía no llegan los servicios por falta de obras de infraestructura”, afirmó.

La denuncia agrega que “en el transcurso del año 2017, según se desprende de la rendición de cuentas municipal, habrían ingresado 109 millones de pesos al Municipio bajo el código Obras Infraestructura y Fortalecimiento del Barrio Monterrey”. Sin embargo, párrafo siguiente expone que para el año 2018, se registraban 99 millones de pesos, sin explicación de la disminución de los recursos. Al respecto, la edil dijo que “nos gustaría saber a dónde fueron a parar esos 10 millones de pesos que desaparecieron de un año al otro sin que se hiciera ni una sola obra”.

Refiriéndose al caso de Peruzzotti, en el que también se registró un manejo ilícito de los fondos por parte del Municipio, con una modalidad similar a esta, González declaró: “Aunque el intendente insista con negarse a hablar de estos casos nosotros no nos vamos a callar. Vamos a insitir en el pedido de explicaciones”. Y expresó: “En nombre de todos los vecinos que sienten que Ducoté les da la espalda, que ven que la plata que debería cambiarles su realidad se pierde en un agujero negro, vamos a seguir pidiendo las respuestas que se merecen”.

“Hay muchas preguntas que el intendente debe responder. Esperamos que esta vez no se esconda”, concluyó la concejal del Frente Pilarense.