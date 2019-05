El Municipio de Zárate está llevando a cabo importantes obras de infraestructura que mejorarán los ingresos a la ciudad pero sobre todo se mejorarán los desagües pluviales para evitar anegamientos de calle e inundaciones.

Una de ellas es la ampliación de Teodoro Fels. En septiembre de 2017 se había inaugurado la primera etapa que unió Lavalle con Río Colorado. Y este año se inició el tramo que unirá Río Colorado con Caseros.

Federico Mamoli, director de Obras Públicas municipal, explicó esta mañana que se trata de una avenida de doble circulación con 10 metros de ancho y parterre central. Ya se hormigonó la barranca y esta semana ya se está trabajando desde Guaraní hasta Brown.

En ese sector se está construyendo un desagüe pluvial que, según explicó el funcionario, “irá por Teodoro Fels, comenzará en Rio Colorado, se desvía por el terreno del Centro Tradicionalista El Ñandú, para luego bajar paralelo a las vías del tren, todo con una cañería de 1000 milímetros”.

“Se están haciendo muchas obras de pluviales en la ciudad donde el agua no puede escurrir por superficie”, ratificó Mamoli, y agregó que en esta zona puntual “los vecinos verán una mejoría notable, había tramos de Fels que no estaban consolidados y estas calles se inundaban porque el zanjón natural no estaba encauzado y se desbordaba fácilmente”.

Otra de las obras de infraestructura importante que está realizando el Municipio es la construcción de la avenida Caseros, que ya se encuentra en un 95 por ciento de avance y sólo falta la terminación de algunos sumideros y el tomado de juntas.

Caseros se une con Teodoro Fels a través de una rotonda y de esta manera se descongestionan los ingresos a la ciudad.