La ex directora de CONICET advirtió que “los varones también sufren el sometimiento patriarcal aunque no se den cuenta”. “Están llenos de mandatos de una determinada masculinidad y de una determinada regla de comportamiento”, añadió.

La Universidad de Hurlingham organizó el miércoles por la tarde una clase abierta a la comunidad con la doctora Dora Barrancos. La charla, promovida por el Programa de Desarrollo de Políticas Universitarias de Igualdad de Género, contó con la presencia de más de 250 personas. A su vez, a partir de la reciente adhesión de la casa de estudios a la Ley Micaela, resultó una instancia formativa para funcionarios, docentes y no docentes de la UNAHUR.