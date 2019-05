Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público, señaló: “Este servicio demostró su efectividad, porque cada vez más vecinos lo solicitan para sus escombros. Y tiene un doble beneficio: recuperamos residuos áridos que son reciclables, no los enterramos en el Ceamse y reutilizamos el material”. Y remató: “El balance es muy positivo. Es una propuesta cómoda, limpia y sustentable”.

“Llegamos al bolsón número mil y estamos muy contentos con la respuesta del vecino que, cuando realiza refacciones o cambios en su vivienda, puede llamar al Municipio, para que en 24 horas le acerque el bolsón. De este modo, no se ensucia ni su casa ni la vía pública. Asimismo, nos genera un ahorro grande; ya que podemos reutilizarlo”, contó el intendente Gustavo Posse desde un domicilio de Beccar, donde solicitaron el bolsón número mil.