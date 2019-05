La Asociación de Trombofilia y Embarazo extiende su trabajo a distintos grupos de nuestro país y del exterior, acompañando día a día a muchas mujeres a transitar esta enfermedad. La organización hoy cuenta con grupos de ayuda a nivel nacional en Misiones, Mendoza, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán y Entre Ríos. El objetivo de la organización no gubernamental es concientizar a las mujeres para lograr un diagnóstico precoz de trombofilia y, de esta forma, poder atenderlas a tiempo.

