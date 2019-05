Valenzuela insistió que “la Policía Bonaerense no depende de nosotros”, y al respecto de los dudosos hechos donde, a razón de balas policiales muere Cagliero, dijo que “la fiscal secuestró todas las armas, y el fiscal general -de San Martín, Marcelo Lapargo- me aseguró que está todo bajo investigación”. “El Municipio esta al lado de la familia para que se sepa la verdad”, comentó.

En el contexto de la rueda de prensa, se le consultó al alcalde del PRO el avance de la causa por l a muerte de Diego Cagliero y su postura sobre los hechos. “Recibí a los padres en mi oficina después de conversar telefónicamente con ellos, y me puse a disposición en lo humano, y también desde el seguimiento de lo judicial”, indicó. “El rol del Municipio es el de monitoreo mediante un protocolo que se activa cuando hay un llamado al 911”, explicó, y consideró que “siempre actuamos con transparencia en nuestra comunicación al vecino”, por eso publicaron en redes lo que se creyó, en primera instancia, había sido un robo comando.

Permanentemente un operador del COM estará respondiendo en tiempo real los mensajes, y además “pidiendo precisión en los datos e interactuando hasta que podamos enviar una respuesta”.

“Me da mucho orgullo generar una nueva herramienta que convierte a nuestros vecinos y vecinas en protagonistas de la prevención del delito”, explicó el jefe comunal, con las funcionalidades del Whatsapp que permiten transmitir texto, audio, fotos y videos “a una computadora en el COM para que, desde aquí, disparar una respuesta de seguridad, o de asistencia médica, con los elementos que estén en la zona”.