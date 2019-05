Esta acción beneficiará a miles de vecinos que, a diario, se ven imposibilitados de trasladarse en colectivo porque no hay un ramal que los acerque.

“Junto a los vecinos diagramamos un nuevo trazado de recorrido que permitirá unir ambas localidades. Muchos de ellos no pueden gastar dinero en un remis, o mismo salir una hora antes a destino porque tienen que ir caminando. Es injusto”, sostuvo Ricci.