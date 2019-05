En sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de San Martín aprobó la rendición de cuentas presentada por el intendente Gabriel Katopodis. Los números del 2018 fueron respaldados por los concejales oficialistas, las bancadas de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador, y por el monobloque de Antonio Mazza. En contra se expresaron los ediles de Cambiemos; y el radical Pablo Cristani optó por la abstención. Como ocurre habitualmente, hubo debate por la metodología con la que se lleva a cabo la jornada legislativa.

Con 23 concejales presentes -estuvo ausente la ivoskista Emma Rosano- se dio comienzo a la sesión extraordinaria, convocada para tratar solo la rendición de cuentas.

El primer debate estuvo dado por la forma en que se iba a desarrollar la jornada. Cambiemos quería que primero se debata y luego se vote; el oficialismo defendió el uso y costumbre del Legislativo local, votar primero y luego emitir las opiniones.

Esa discusión duró varios minutos, y durante los intercambios, el katopodista Ramón Gómez aseguró que el tema en puga “no era importante” como para justificar un cambio de metodología. La frase le valió fuertes críticas de la oposición, que consideró grave “quitarle importancia a una rendición de cuentas”, y tuvo que rectificarse y pedir disculpas.

Finalmente, triunfó la propuesta del oficialismo, y se votó el expediente como se hace habitualmente. Así, la rendición de cuentas sumó 14 votos positivos, a cargo de los ediles que responden al jefe comunal, las bancadas de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador, y del monobloque de Antonio Mazza. Los 8 representantes de Cambiemos optaron por votar en contra; y el radical Pablo Cristani eligió abstenerse.

En cuanto a los argumentos, Ramón Gómez fue quien, desde el oficialismo, defendió el expediente. Habló de un 87 por ciento de ejecución sobre lo presupuestado, y señaló que pese al contexto macroeconómico, el gobierno municipal no trabajó sobre “un presupuesto de ajuste”. “Lo que no se ejecutó tiene que ver con acciones que continuarán este año”, adelantó, y denunció que parte de eso tiene que ver con recursos de Nación y Provincia que no fueron girados al Municipio.

Ponderó luego acciones como los beneficios impositivos para jubilados, ex combatientes de Malvinas, clubes, comercios y pymes, “a contramano de lo que ocurre en la Provincia y el país”; obras en el área de Salud, como el Complejo Municipal de Rehabilitación Psicofísica y Salud Mental inaugurado el año pasado; la obra pública municipal en las zonas más postergadas de San Martín y ahora en las zonas céntricas; la recuperación del club Peretz; y la inauguración de la Central de Tránsito.

El legislador subrayó también que el Fondo Educativo, recursos que la Provincia gira al Municipio, fue invertido en su totalidad en el área de Educación, ya sea en obras de infraestructura para escuelas como en programas educativos municipales. Y en cuanto al área de Seguridad, reveló que se destinó un 14 por ciento del total del presupuesto, y que eso se ve reflejado en las 1000 cámaras de seguridad instaladas, el Centro de Operaciones de última generación, en las postas de seguridad, los patrulleros municipales y los botones antipánico.

“Se cumplieron las metas establecidas”, planteó, y entendió que “la rendición de cuentas la hacen todos los días los vecinos que acompañan esta gestión”. “Estamos orgullosos de ser parte de este proyecto”, cerró.

Desde el Frente Renovador, espacio que votó a favor, Juan Eslaiman reconoció que la información solicitada al Ejecutivo le fue suministrada. No obstante, pese al apoyo, dejó en claro que no comparte algunas de las prioridades de la gestión. Para él, el gobierno de San Martín debe invertir más en la lucha contra la inseguridad.

Llamativo fue el silencio de los concejales de Unidad Ciudadana, particularmente el del edil Hernán Letcher, habitual animador de las sesiones. El legislador solo adelantó el voto positivo del bloque, y seguramente esto tenga que ver con el proceso de unificación que atraviesa el peronismo, en el distrito y en el nivel provincial.

En cuanto a las críticas, desde Cambiemos apuntaron contra la falta de datos. “No tuvimos la información solicitada, y por lo tanto no pudimos analizar nada”, afirmó Ignacio Ruberto, al tiempo que entendió que se vulnera el “derecho al acceso a información” que tienen los ediles. También declaró que la de Katopodis es una “gestión improvisada”, y en esa línea, hizo alusión al túnel de Villa Ballester, “donde de repente se construyó un muro como el de Donald Trump”.

Por su parte, Verónica Dalmon habló de un “atropello institucional” y sugirió que a la posición se le oculta información. “No podemos analizar las cuentas, y mucho menos si no teneos acceso la clave del Rafam”, expuso, y remarcó que el Tribunal de Cuentas multó al jefe comunal por no entregar es clave a los concejales. “Se nos ningunea como legisladores”.

Para finalizar, criticó la “discrecionalidad en el uso de los recursos públicos”, y que el Ejecutivo local haya colocado dineros en plazos fijos y en bonos, apostando a la especulación financiera. Celebró también la inversión que Nación y Provincia hacen en el distrito; y denunció que el dinero del Fondo Educativo “no fue a obras de infraestructura en escuelas municipales, como marca la ley”, sino que se uso en programas educativos municipales.