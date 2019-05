“Los ciudadanos están pagando el costo de un endeudamiento brutal. Mientras el gobierno recibe miles de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, la gente de a pie no puede pagar las cuentas, no puede llenar la heladera, y menos aún irse de vacaciones o cambiar el auto. Este es el modelo de Cambiemos que le sigue pidiendo el esfuerzo a los trabajadores. Pero con Kicillof y con Magario se termina la mentira de la necesidad del ajuste”, reflexionó el edil.

“Kicillof representa el modelo del trabajo, de la industria nacional, de los comercios y el consumo interno. Demostró que ese camino era posible y ahora va a demostrar que la Provincia puede ponerse de pie sin someter a la gente a un ajuste semejante”, afirmó Achával. Y agregó: “Durante estos tres años vimos cerrar cientos de comercios y fábricas, que hacían el mismo esfuerzo de siempre, pero sin embargo no les alcanzaba para sostener el negocio. Muchos de ellos saben que necesitan de un Estado presente que los acompañe, que cuide las tarifas, que fomente el consumo, que proteja el comercio y la industria; por eso ven en Axel una esperanza”.