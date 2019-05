El gran evento deportivo anual reúne a 2 mil alumnos de 27 escuelas públicas y privadas, de continente y de isla, que compiten en más de 200 equipos en diferentes disciplinas. Hay opciones como Fútbol Playa, Hándbol Playa, Vóley, Quemado, Tenis Playa, Pentatlón y mucho más. El gran premio son viajes a Mar del Plata. “Para nosotros, el deporte es la primera herramienta de inclusión y contención social, y para que los chicos disfruten, se diviertan y se conozcan entre todos”, destacó el diputado provincial Juan Andreotti, quien también participó de la jornada.

El Municipio de San Fernando, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, sostiene una activa política deportiva que apunta a generar inclusión y contención social mediante una amplia oferta de actividades para chicos, adultos, personas de tercera edad y personas con discapacidad. Las instalaciones de los 10 polideportivos -1 cada 20 mil habitantes- dan el ámbito de comodidad y excelencia ideal para llevar esta iniciativa a toda la ciudad.

El intendente Luis Andreotti y el diputado provincial Juan Andreotti dieron el puntapié inicial a una nueva propuesta deportiva en San Fernando. Se trata de las Olimpiadas Intercolegiales Municipales que reúnen a 2 mil alumnos de 27 escuelas públicas y privadas, de continente y de isla, en un gran evento multideportivo con sede en el Polideportivo 1. La fecha final será el 18 de junio.

“Es la primera fecha de esta Olimpiadas Intercolegiales que organiza el Municipio para las escuelas del distrito. Tenemos una muy buena convocatoria, pensamos que 2 mil chicos van a pasar por esta jornada. Para nosotros, el deporte es la primera herramienta de inclusión y contención social, y para que los chicos disfruten, se diviertan y se conozcan entre todos”, celebró el legislador bonaerense.

En este sentido, explicó: “Es el primer año que lanzamos este programa. Los ganadores de cada disciplina van a ir a Mar del Plata. Hemos programado estas olimpiadas incluyendo deportes adaptados como Fútbol Playa, Tenis, Fútbol Tenis, Quemado, Vóley y muchos más. Estamos muy contentos, esperamos que esto siga creciendo y que sea un puntapié para que crezcan estas olimpiadas y ellos tengan posibilidad de hacer deporte en nuestros polideportivos”.

Por su parte, el secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, celebró el comienzo de una nueva iniciativa que llegó para quedarse: “La verdad que me siento muy contento de poder recibir en este ‘Poli 1’ a todas las instituciones educativas, tanto estatales como privadas, y ver que los chicos de quinto y sexto año disfrutan de una actividad programada y bien organizada con la colaboración de todos los profesores. Quiero destacar el trabajo del área de Deportes y el consejo escolar”.

“Ver esta cantidad de chicos disfrutando deporte en instalaciones de primer nivel como el Municipio tiene es muy importante. Hoy inauguramos además las canchas de Fútbol Playa y Hándbol Playa. Es buenísimo poder seguir sumando actividades para que ellos estén contenidos y no estén en la calle. Por eso el proyecto de deporte ha crecido tanto”, completó.

Miles de alumnos se anotaron para las diferentes disciplinas que incluyen opciones como Fútbol Playa, Hándbol Playa, Vóley, Quemado, Tenis Playa, Pentatlón y mucho más. Amado, quien compitió en Fútbol Playa, sostuvo: “Es una experiencia nueva que he pasado y me gustaría que continúe cada año. Esta bueno distraerse de la escuela y venir a un lugar tan hermoso. Me encantó. Esta bueno poder elegir y jugar en la forma en que quieras”.

Por su parte, Milagros, del colegio Asunción de la Virgen, consideró que “esta buenísima la idea de estar jugando con nuevas personas y conocer a nueva gente de otros colegios”. “Tenemos un equipo de Fútbol Femenino, otro de Vóley y uno de Quemado”. Finalmente, Brian disputó el Hándbol Playa y dijo: “Me parce que esta bueno venir a participar, más si somos de isla. Me parece buena la oferta y que hayas tantas posibilidades”.