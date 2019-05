“Como dirigentes políticos tenemos que respetar las diferencias pero principalmente priorizar las coincidencias. Uno cuando ve a las personas que están dentro de las organizaciones genera vínculos, lazos y no pierde jamás el contacto con la realidad. Donde algunos sólo ven números, nosotros vemos personas. Y esas personas tienen derechos, necesidades y sueños que desde la gestión tenemos que acompañar con políticas de inclusión social”, concluyó Sujarchuk.

“En un momento dramático de nuestro país, en el que por ahí no tenemos tanto tiempo para discutir procesos de economía popular o perspectivas estratégicas porque hay que parar la olla, es bueno saber bancar la parada con creatividad. Por ejemplo, es muy importante lo que se hizo en esta plaza, donde distintos sectores de la sociedad, artesanos, revendedores, sectores formales, nuestros compañeros del sector de reciclado y vecinos tienen una convivencia armónica para tratar de salir adelante”, manifestó Grabois.