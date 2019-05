La foto que publicó la ex presidenta Cristina Kirchner junto a Alberto Fernández, Kicillof y Magario, intendente de La Matanza, en el acto realizado la semana pasada en Merlo, preanunció lo que hoy confirma Insaurralde, a quien la mayoría de los alcaldes del Gran Buenos Aires impulsaban para la Gobernación.

Ni con Daniel Scioli, ni con Alberto Fernández, los intendentes parecen no tener la fuerza suficiente para lograr que un par sea el candidato a la Gobernación bonaerense. Hoy, el jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, confirmó que la dupla Kicillof – Magario será la que compita con María Eugenia Vidal en la Provincia.