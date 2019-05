Asimismo, se recomienda no sacar la basura para no generar disturbios en la vía pública en los días anunciados. Para mayor información o ante cualquier duda, los vecinos podrán comunicarse de manera gratuita al 147.

El miércoles 29 no hay servicio en La Lucila y Florida Oeste, por lo que se recomienda guardar sus reciclables hasta el miércoles próximo.

El día miércoles 29 no hay barrido en el día. Tampoco habrá recolección de montículos en Florida Este, pero si habrá recolección nocturna en todo el distrito.

El día martes 28 no hay recolección nocturna.

El Municipio de Vicente López informa a los vecinos el cronograma de recolección de basura y barrido para este martes y miércoles con el fin de no generar inconveniente en la vía pública, debido al paro nacional del día miércoles 29 de mayo.