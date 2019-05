El Municipio de San Fernando solicita a los vecinos que no saquen la basura fuera de sus casas para mantener limpia la ciudad, ya que la recolección de residuos, contenedores, poda y montículos estará afectada a medidas de fuerza mayor, de público conocimiento. Se normalizarán los servicios en sus horarios habituales a partir del miércoles, desde las 18, en todo el distrito.

San Fernando solicita no sacar los residuos hasta el miércoles a la tarde