Si bien el paro está previsto para ese día, la medida se hará efectiva a partir de los servicios nocturnos del martes 28 de mayo. Las tareas habituales se normalizarán a partir del miércoles 29 por la noche. Se pide a los vecinos no sacar la basura los días 28 y 29.

This site is protected by wp-copyrightpro.com