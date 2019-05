Se trata de la calle Santiago de Liniers. En total se trabaja sobre ocho cuadras. Complementan la labor arterias aledañas.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la obra de pavimentación de la calle Santiago de Liniers en el barrio El Palenque de la localidad de Tortuguitas. Se trata de ocho cuadras que se verán beneficiadas luego de terminar el trabajo, Santiago de Liniers, entre avenida Presidente Arturo Umberto Illia y Lisandro de la Torre; Juan XXIII, entre Santiago de Liniers y Magallanes ; y Etchart entre avenida Presidente Arturo Umberto Illia y Juan XXIII.

El jefe comunal afirmó: “Los barrios periféricos o limítrofes con otros distritos, generalmente tienen esa sensación de abandono. Por eso hay que generar obras para que tengan más accesibilidad. Trabajamos a conciencia para que se sientan parte porque todos somos malvinenses”.

Como en cada recorrida, Nardini charló con los vecinos, quienes le agradecieron por hacerse presente no solo al momento de inaugurarla sino también durante la previa, mientras la obra avanza y se trabaja en la zona. “Siempre lo hice, antes de ser intendente, desde que asumí y lo seguiré haciendo de la misma manera porque es mi esencia. Me gusta salir, poder charlar, escuchar la alegría y tomar una crítica constructiva. Siempre que sea con respeto bienvenido sea. Y no salgo solo yo, sino que los directivos a cargo de cada área me acompañan y se involucran a favor de poder escuchar para resolver una demanda genuina, luego de tantos años que los vecinos han sido invisibilizados”, aseguró el intendente.

Esta nueva obra generará una alternativa de ingreso y egreso para los vecinos, dada su cercanía con la ex Ruta 8. “Estoy muy conforme de seguir trabajando en esto que nos incluye a todos para que Malvinas siga teniendo más obras a pesar de las dificultades financieras del país. Queremos que los vecinos vean que está la voluntad de seguir avanzando y que las obras lleguen a todos lados. En algunos barrios nos cuesta más pero queremos saldar cada deuda. Con un gran equipo que se esfuerza y gracias a los vecinos, se genera sinergia y las obras se pueden ver materializadas”, finalizó el jefe comunal.