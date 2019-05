En cuanto a la consulta de quién podría ser el candidato en la provincia, Zabaleta afirmó que “Martín Insaurralde” sería la mejor opción, pero a su vez señaló: “Bienvenidos Axel Kicillof y Verónica Magario, no vamos a pelearnos por candidaturas”.

“El presidente tiene que entender que hace tres años gobierna la Argentina y se la puso de sombrero, la inflación galopa, no hay trabajo, la infraestructura en educación y salud está complicada, es decir, no pegaron una”, criticó.

Asimismo, el jefe comunal volvió a lanzar críticas hacia el presidente Mauricio Macri. “Todas las obras públicas, las ejecute quien las ejecute, son de los vecinos, pero no estamos en momentos de tocar asfalto sino de escuchar y abrazar a la gente”, dijo. “Yo jamás pensé como intendente que iba a tener que subsidiar el pan, los supermercados y las librerías”, agregó.

“Más allá de los problemas que se generan, nosotros nos hacemos cargo sin tener en cuenta las competencias, porque sabemos de la ausencia de los gobiernos nacional y provincial”, señaló Zabaleta. “Nosotros abrimos los brazos, en marzo de 2016 atendimos 1600 pacientes y hoy más de 5000 y siempre decimos, no les preguntamos de dónde vienen sino qué les duele”, añadió.