Por último, el secretario de Modernización remarcó: “Gracias a la fibra óptica, podremos instalar cámaras en el centro comercial de la Buena Vista para que esté monitoreado, junto al botón de pánico que seguimos distribuyendo en todo San Fernando, que viene teniendo grandes resultados. Los vecinos pueden solicitarlo a través de la página web del Municipio y se instala en no más de una semana”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com