“Son 23 años de lucha, dolor y en los que la Justicia nos ha defraudado. Falló como homicidio simple a esas 113 puñaladas, sin considerar alevosía y ensañamiento. Y a partir de ese día para mi la Justicia le clavó la puñalada 114 y me juré que iba a ser la sombra de una lacra y un chacal como Fabián Tablado”, señaló Edgardo Aló, padre de la joven asesinada y presidente de la Fundación Carolina Aló, destinada a brindar asistencia a víctimas de violencia de género.

“El asesinato de Carolina es una herida que no cierra. Su muerte sigue siendo un faro en el que tenemos que mirarnos cada vez que pensamos políticas públicas”, destacó Zamora, quien hizo referencia que entre 2018 hasta hoy, desde el Municipio se han atendido más de 12 mil casos en violencia de género.