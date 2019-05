Se instalaron dos semáforos en la intersección de Malabia y Medrano; y próximamente, se colocarán otros dos. También se plantarán más de 60 árboles desde avenida Avelino Rolón hasta las vías. Son especies amigables con la vida urbana y sus raíces no dañan las veredas.

