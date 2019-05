Otra de las consultas presentadas el 13 de mayo al contador Barone está relacionada a la deuda flotante de San Isidro, que asciende a 766 millones de pesos, es decir, más de un 10 por ciento del presupuesto total. “La deuda más grande es la que el Municipio tiene con una empresa involucrada en una causa judicial. Nos llama la atención el criterio con el que cumplen los pagos a proveedores, en el caso de Inelco, por ejemplo, no cobra desde enero de 2018 pero sigue prestando servicios”, informó Gonzalo Beccar Varela.

“La rendición de cuentas es una de las sesiones más importantes. No puede ser que el procedimiento sea tan lento. Exigimos las respuestas correspondientes por escrito, que cada asiento contable tenga su suporte desagregado”, aseguró, por su parte, el concejal Juan Medina.