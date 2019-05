En tanto, Fernández puntualizó que “los intendentes son muy importantes porque son diques de contención del malestar social”. “Con un enorme esfuerzo han contenido a un montón de gente que ha quedado desatendida por el gobierno nacional y que ha sido empujada afuera del sistema. Valoro mucho lo que hacen los intendentes”, remarcó, y destacó que “lo que más me preocupa es que todos nos pongamos a tirar para el mismo lado”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com