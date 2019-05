Al respecto, el intendente Gabriel Katopodis destacó: “Este día nos encuentra celebrando con todas las instituciones de nuestra comunidad, con un desfile que fue realmente hermoso. Me parece que habla de una ciudad que está de pie, que está firme y que va a seguir trabajando para atender las necesidades de cada vecino y vecina”.

