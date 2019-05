La Fiscalía está en etapa de investigación, próximo al peritaje de las armas. Mientras tanto los padres hablan de “gatillo fácil” y responsabilizan al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo porque “la Policía salió a matar, le tocó a Diego, pero le podía tocar a cualquiera”. También critican al intendente Diego Valenzuela por haber difundido en redes “lo que él llamó un robo comando, y hoy todos sabemos que no fue así”.

“No hubo persecución ni fuga”, dijo la madre de Cagliero, “ellos (Policía) dicen que hubo una maniobra evasiva, pero la camioneta se detuvo a no más de unos metros”. “Los chicos no se resistieron, sin embargo la Policía ejecuta 14 disparos porque dicen haber escuchado estallidos”, agregó.