Javier comentó su experiencia tras conocer el Hospital Municipal de San Fernando. “Vine a acompañar al intendente, la verdad que un orgullo por todo, celebrar este centro de salud que mejora la calidad de vida de todos. Me habían comentado que era muy lindo, pero nunca hubiese imaginado semejante obra, espectacular”, aseveró. Y finalmente, Diego celebró: “Es un hospital de primer nivel. Es una satisfacción enorme, uno se siente orgulloso de ser parte de esto”.

Otra vecina, Carolina, se mostró visiblemente emocionada. “Es impresionante lo que hizo el intendente, no alcanzan las palabras de agradecimiento. Soy nacida en San Fernando, tengo 50 años y ver esto es un orgullo total. Felicitaciones para todos”, aseguró. Y Estela coincidió: “Es increíble este lujoso hospital, no puedo creer lo que tenemos ahora. Espectacular, es una felicidad esto. Le agradecemos a Dios con todo, para que tengamos salud y la mejor atención”.

En este sentido, subrayó: “San Fernando demuestra que se puede administrar bien, que se puede poner el Estado al servicio de la gente y al servicio de la salud. Luis ha dado cuenta de que es un gran Intendente, un gran dirigente político, pero además una gran persona, con valores, de esos tipos que no se doblan, sino que se sostienen desde el trabajo de todos los días”.