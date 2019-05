Asistieron vecinos y jubilados, a quienes el presidente visitó en los últimos meses, representantes de organizaciones no gubernamentales y de diferentes credos, “influencers”, emprendedores, deportistas, así como personal que se desempeña en la Residencia de Olivos, funcionarios y legisladores, y miembros del cuerpo diplomático, entre otros invitados al almuerzo patrio.

This site is protected by wp-copyrightpro.com