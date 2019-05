“Ya son 17 años que se realiza este tradicional locro con mucho amor y sacrificio por parte de todos los que colaboran. No es fácil estos momentos que vivimos y más para los clubes de barrio que afrontan la suba de tarifas en los servicios”, expresó el presidente del Club Social y Deportivo Juventud, Julio Nocioni.

This site is protected by wp-copyrightpro.com