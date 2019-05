En la tarde del sábado, pasadas las 14 horas, cayó de 10 metros de altura al realizar trabajos en instalaciones del club El Porvenir, en el centro de José C. Paz. No contaba con elementos de seguridad reglamentarios, por lo que la entidad podría enfrentar acciones legales.

Sánchez, subdirector de Distribución y Rentas de la Municipalidad de José C. Paz, necesitaba realizar labores extras de electricidad ya que su salario, indican, no se condecía con un cargo jerárquico.

Ricardo Sánchez, de 59 años, murió este sábado cuando realizaba changas eléctricas en el club El Porvenir de José C. Paz. Cayó de un andamio de diez metros.

Trágica muerte de un municipal en José C. Paz