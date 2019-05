Los allanamientos que terminaron con las aprehensiones se realizaron con personal de la Jefatura Departamento de Seguridad Pilar en domicilios de la calle Álvarez Jonte al 700, de José C. Paz, y Puchini al 1400, del barrio de Moreno.

Paraguayo lideraba una banda que clonaba tarjetas de crédito en José C. Paz