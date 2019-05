“En momentos de crisis y tristeza, como el que estamos viviendo, es fundamental no perder la costumbre de encontrarnos y compartir los valores patrios que indefectiblemente nos unen”, señaló Torres. “Es hermoso vivir y sentir a nuestra Argentina”, agregó.

Se llevó a cabo un locro en la agrupación Ramón Carrillo de Ciudadela, con motivo de festejar el Día de la Patria. En él participaron, el dirigente Roberto Torres; los concejales Alejandro Collia y Agustín Ciorciari; y el ex intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto.