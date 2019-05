Estuvieron presentes los funcionarios del gobierno municipal, los concejales Viviana Lodos, Marianela López y Juan Pablo Argañaráz, el consejero escolar Jorge Verón y el ex concejal Víctor Oviedo.

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, celebró la Revolución de Mayo con un gran desayuno patrio junto a instituciones de la comunidad y vecinos. El acto tuvo lugar en el Centro de Jubilados y Pensionados ATEPAM, en la localidad de Villa Tesei, donde no faltaron los churros y el chocolate caliente para compartir.