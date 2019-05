La jornada que incluyó locro, folclore, sorteos y juegos fue una verdadera fiesta popular. El himno a cargo de Fabio Santana generó el clima previo para el discurso en el que Achával arengó a no bajar los brazos “porque aunque nos quieran hacer creer que el camino es el ajuste y el endeudamiento, y que encima lo tienen que pagar los trabajadores, sabemos que hay otro modelo de país que es posible y que es con trabajo e inclusión”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com