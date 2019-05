Luego, el Concejo aprobó reformar un artículo de una ordenanza que otorga subsidios del 50 por ciento del valor de las tarifas de servicios a clubes del distrito. El inciso excluía como beneficiarias a las entidades que contaban ya con contribuciones de la Nación y la Provincia, esto a razón de la tarifa social anunciada por el gobierno bonaerense que otorga una bonificación del 30 por ciento en los consumos eléctricos a clubes de barrio. El kirchnerismo se opuso a la medida, porque según explicó Máximo Rodríguez, “es un remedio parcial que no se debe aprobar sobre tablas”, si no, luego del tratamiento en comisiones.

