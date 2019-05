En el día de hoy el economista Roberto Feletti, compartió un análisis de la situación económica del país junto al concejal Federico Achával en la pizzería Don Camilo de Del Viso. El encuentro reunió a comerciantes de la localidad, que aprovecharon el espacio para compartir con el actual Secretario de Economía y Hacienda de La Matanza sus inquietudes sobre el impacto de las políticas de Cambiemos.

“Es muy importante la visita de Roberto Feletti a Del Viso, una localidad en la que el comercio local está sufriendo y pagando injustamente los errores de este gobierno, y la gestión municipal de un Intendente que en lugar de paliar esa situación les da la espalda”, declaró Federico Achával.

Como parte de la charla Roberto Feletti explicó: “No hay economía que resista a políticas que en lugar de poner el foco en incentivar la producción, destina todos sus recursos a lo financiero”. Y continuó: “Cuando a los comerciantes les conviene poner la plata en el banco y no en ampliar su local es porque estamos en el peor de los mundos, es porque la economia está colapsando. Y eso es lo que pasa en la Argentina de hoy”.

En ese sentido, una de las comerciantes presentes, dueña de la carnicería Victoria dijo que “Nos convertimos en nuestros propios jefes porque no podemos pagarle a empleados. Estamos sosteniéndonos como podemos, y encima de eso, viene el Intendente y nos corre las paradas de colectivo de lugar haciendo que la poca gente que circulaba ya ni llegue hasta nuestros comercios”.

Por su parte, Achával mencionó que “Estos días supimos que en marzo la actividad económica volvió a caer y que, justamente, fueron nuestras industrias y nuestros comercios los sectores más golpeados. Y refiriéndose al impacto a nivel local describió: “Por primera vez, los centros de nuestras localidades están vacíos. Por primera vez, escuchamos de carnicerías que por no poder pagar una tarifa tienen que apagar heladeras o de ferreterías a las que no entra gente ni siquiera un sábado. Son todas consecuencias de una economía que no resiste y a la que la gente busca hacerle frente con las medidas más drásticas, que a su vez, son las más tristes”.

A su vez, Feletti, quien fue Secretario de Política Económica y Planificación de Desarrollo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, planteó: “En este país hay que dejar de pensar en trabajar para comer y pagar la luz. Hay que volver a trabajar para comprarle un juguete a tu hijo, para pintar la casa, para ampliar los consumos”. Y remató: “O nos ponemos de acuerdo en reponer al mercado interno o este país se vuelve inviable”.

Para cerrar Achával dijo que “De esta recesión no se vuelve inyectando dólares, sino poniendo en funcionamiento la economía. Y esa economía está en cada trabajador, en cada kiosco, en cada panadería que hoy abre sus puertas y con su empuje le da vida a todo nuestro distrito”.