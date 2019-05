Para cerrar Laurent expresó: “Ducoté dice que no quiere hablar más sobre la denuncia del desvío de fondos y de la planta depuradora fantasma”. Y concluyó: “Nosotros vamos a seguir pidiéndole explicaciones, aunque se ponga nervioso”.

Quien también se refirió al caso fue Juan Pablo Roldán, que agregó: “Si no fuera por la denuncia que presentamos, la planta depuradora nunca hubiera aparecido y miles de pilarenses seguirían sin saber qué pasó con los millones que el Municipio recibió de Nación. Es lo mismo que pasa en Monterrey con el convenio de hábitat y obras que no existen”.

Por su parte, Silvio Rodriguez señaló: “Lo de Ducoté no deja de sorprendernos. El Intendente promete obras que después no están, acepta que se desvían los fondos, hace aparecer una planta de un día para el otro y luego se niega a dar explicaciones”.

El concejal planteó: “Si no fuera por la denuncia que presentamos esta planta no hubiera aparecido”. Y por eso dijo que “En lugar de ponernos adjetivos a los opositores, sería bueno que Ducoté explique: ¿Cuándo se compró la planta? ¿Se compró al momento que se ejecutó el convenio o se compró en la última semana, luego de la denuncia? ¿A qué precio se pagó? ¿La compró el municipio o la compró la empresa contratista?”.