Para todos aquellos que no sean accesibles, se les dejará un folleto en el que explica la importancia de cumplir con el derecho a la accesibilidad e inclusividad.

La actividad consiste en el recorrido de los locales y la identificación de negocios que no cuenten con comodidades en el ingreso para las personas con discapacidad. En el caso de contar con acceso inclusivo, los jóvenes pegaran un sticker color verde que dirá “Comercio sin barreras. Espacio accesible”.