En el marco de la presentación de una posta de seguridad en Villa Ballester, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, brindó algunas definiciones políticas respecto de la unidad de la unidad opositora y una posible PASO a nivel local. Como lo hace habitualmente, apuntó contra los gobiernos nacional y provincial.

Inicialmente, inquirido sobre la unidad del peronismo y la llegada de dirigentes de Alternativa Federal al armado kirchnerista, el jefe comunal manifestó: “Lo que nosotros planteamos es que todos aquellos que pensamos que este modelo viene haciéndole mucho daño a los argentinos tenemos que lograr juntarnos y ordenarnos a partir de un programa único, y enfrentar juntos las elecciones”.

“No hay dudas que la principal responsabilidad de la oposición es dejar de lado las diferencias y poner por delante el objetivo de ganar las elecciones para mejorarle la vida a la gente”, agregó, y mencionó que en San Martín “los comerciantes ya no saben qué hacer para llegar a fin de mes, los empresarios pymes no ven ningún horizonte hacia adelante, y el ciudadano de a pie está todos los días un poco peor”. “Hay que transformar esa angustia en esperanza, y la esperanza para nosotros la encarnan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”, aseveró.

Katopodis planteó que “la convocatoria es para construir una coalición mucho más amplia”, e instó a “convocar a todos los sectores que tenganalgo para aportar”. “Necesitamos miradas diferentes para recorrer la etapa que viene. Entre todos tenemos que lograr poner a la Argentina de pie”, declaró, y consideró que “la oposición que pretendemos no se construye poniendo limites”. “A lo que hay que poner límites es a las políticas de Mauricio Macri. Las diferencias internas que tengamos tienen que quedar de lado frente a la principal diferencia que todos tenemos, que son las políticas que tomó Cambiemos en estos años, que han castigado a todos los argentinos”, analizó.

“Para que el gobierno no siga haciendo daño tenemos que ganar las elecciones”, afirmó, y expuso: “La ex presidenta dio un mensaje muy claro, que no alcanza con la foto del peronismo. Por eso tenemos que ampliar nuestra base y ofrecer soluciones a los problemas que hoy tiene el país”. “Estos años de gobierno de Cambiemos fueron una verdadera catástrofe, y frente a eso tenemos que construir la mejor opción política, que incorpore a todos los sectores. Hay que poner a la Argentina otra vez en el sendero de desarrollo”, completó.

Por último, el hombre del peronismo, ante la pregunta por una posible interna en el distrito, remarcó que trabajarán “como en todas las ciudades y en la Provincia, para conformar la unidad más amplia y que todos los sectores estén allí representados”. “Ese esfuerzo es el que vamos a hacer todos, y si no se logra en algún distrito, están las PASO, que son una buena herramienta para dirimir los liderazgos”, añadió.

“Lo importante es que tenemos que ponerle un freno a las políticas de Mauricio Macri y a una gobernadora que después de cuatro años no ha resuelto ninguno de los problemas que teníamos en la Provincia”, reiteró, y cerró: “Cambiemos no logra mostrar resultados (…), y la situación está muy mal por las decisiones que ellos tomaron”.