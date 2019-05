Patricia esperaba que le dieran el botón antipánico. “Estuvimos hablando muchas veces y ella siempre decía me va a matar. Lo voy a tener que matar yo porque me va a matar. La quería matar”, insistió en declaraciones al canal Todo Noticias.

“Yo estuve hablando un día antes con ella, me contó cómo le pegó, me mandó fotos y los trámites que estaba haciendo para que le den bola. Él estaba re enfermo, enfermo mal el chabón. Siempre buscaba la excusa diciendo que ella andaba con otro y era mentira, ella vivía trabajando”, contó, entre lágrimas, Tamara, una amiga de la mujer asesinada.

Una mujer y su beba de apenas un año y ocho meses fueron brutalmente asesinadas por el ex marido, en Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora. Patricia Brandán tenía 33 años y vivía en una pequeña casa que alquilaba junto a su hija.

Un hombre mató a su ex esposa y a su beba de un año a martillazos en Lomas de Zamora