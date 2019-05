La iniciativa fue impulsada por el gobierno local. Participaron cooperadoras, docentes, personal no docente...

Por último, el vecino Bruno sostuvo: “La obra me pareció muy tierna, ver a los chicos representando esa época fue genial. Aparte las ganas que mostraron y estaban entusiasmados. Estas instituciones son un orgullo y sobre todo por el trabajo que las maestras hacen por los chiquitos”.

Por su parte, la coordinadora del Jardín Maternal Santa Catalina, Silvia Torres, consideró: “Como todos los años, nos preparamos desde lo pedagógico con los chicos haciendo actividades en la Semana de Mayo que se vieron hoy plasmadas en un acto para todos los padres. El Teatro Martinelli nos brinda una comodidad que no tenemos en otro lugar y podemos hacer una gran convocatoria a todas las familias”.

En ese sentido, destacó: “El eje transversal de este año en todo el sistema de educación no formal, desde jardines maternales hasta los centros universitarios, fue el reciclaje. Es un tema que nos preocupa y los chicos han respondido muy bien. Por ejemplo, en estos actos toda la escenografía fue hecha de materiales reciclados con ayuda de las docentes”.