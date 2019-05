Por su parte, Lautaro Villa, uno de los alumnos de la Escuela Técnica 1 del distrito, dijo: “Para nosotros es un orgullo por todo el tiempo extra que le dedicamos. Tuvimos mucho apoyo y sentimos que somos parte de algo más grande de lo que podíamos llegar a pensar. Agradecemos al intendente por este espacio que nos brindó porque pensábamos que no íbamos a llegar a tener una charla con él”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com