“Durante muchos años nos han acusado de que las obras iban a parar y al contrario, avanzan. Lo que se comienza se hace y no hay deudas”, afirmó el concejal, que además dio su visión sobre la iniciativa opositora de retrotraer las tasas municipales. “Ya se han tomado medidas, sabemos que hay una crisis y que a los comerciantes les está costando, por eso este paquete junto con la Cámara de Comercio”, agregó.

“Se puede estar en desacuerdo, es válido. Lo que se intentó es resguardar el dinero de los sanmiguelinos porque no solamente administramos las cobranzas sino los sueldos, por eso considero que fue una actitud responsable”, opinó.